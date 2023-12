Drei Verletzte bei Ski- und Rodelunfällen in Tirol

Mit Rodel gegen Abzäunung gekracht

Ebenfalls um 13.30 Uhr rodelte eine Deutsche (56) in Reith bei Kitzbühel von der Astbergbahn Bergstation über den Rodelweg in Richtung Tal. „Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über die Rodel“, so die Ermittler. Folglich fuhr die Frau ungebremst auf die Abzäunung der Rodelbahn. Dabei erlitt sie eine schwere Fußverletzung. Der Notarzthubschrauber flog sie in das Krankenhaus nach St. Johann.