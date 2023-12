Nach Tragödie soll Tochter (15) gut versorgt sein

Öffentliche Verabschiedung am 3. Jänner

In Absprache mit der Familie hat die Feuerwehr eine öffentliche Verabschiedung am Mittwoch, 3. Jänner, um 17 Uhr in der Aufbahrungshalle Untersiebenbrunn organisiert. Tage später wird Manuela K. im engsten Familien- und Freundeskreis in Wien bestattet.