Mit dem Schirm geht´s zum Mitternachts-Feuerwerk

„Nützen Sie den Abend für einen verfrühten Neujahrswalzer im Freien“- mit Zweck-Humor blickt GeoSphere-Austria-Meteorologe Josef Haslhofer auf die Silvesternacht. Denn die wird in ganz Oberösterreich regnerisch - am trockensten bleibt noch das Mühlviertel - und im Zentralraum fliegen die Feuerwerksraketen in den Nebel. Wer schon an den Neujahrstag denkt, darf aber einen schönen Skitag oder sonnigen Spaziergang ins Auge fassen: „Es wird schon ab dem Morgen schön. Und in der Nacht fällt die Schneefallgrenze auf bis zu 1000 Meter, da kommen schon bis zu fünf Zentimeter dazu“, sagt der Meteorologe.