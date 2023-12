Alle Jahre wieder ... ist zu Neujahr Feuer am Dach

Bei Blindgängern ist größte Vorsicht geboten

Der burgenländische Brandverhüter warnt auch explizit vor Blindgängern. „Wenn ein pyrotechnischer Gegenstand nicht zündet, sollte man sich sicherheitshalber mindestens zehn bis fünfzehn Minuten davon fernhalten. Dasselbe gilt natürlich auch für Kracher und Böller,“ erklärt Braunstein, der schon viel Leid miterleben musste. „Leider passiert es immer wieder, dass sich Menschen vermeintlichen Blindgängern zu früh nähern und die Rakete dann just in dem Moment in der Hand halten, in dem sie explodiert.“