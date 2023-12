„Wirklich gefährlich!“ Giftschlange bei Thiem-Sieg

Dominic Thiem hat sich in der Qualifikation für das ATP-Tennisturnier in Brisbane in die zweite Runde gekämpft. Beim 2:6,7:6(4),6:4 gegen den Australier James McCabe wehrte der 30-jährige Niederösterreicher am Samstag drei Matchbälle seines zehn Jahre jüngeren Kontrahenten ab, ehe er noch jubeln durfte. Die Partie dauerte fast drei Stunden, da eine 40-minütige Pause aufgrund einer auf den Court gesichteten Giftschlange eingelegt werden musste. Diese musste eingefangen werden.