ATP verteilt mehr Punkte, aber nicht für Sieger

So gibt es für Grand-Slam-Finalisten 1.300 statt 1.200 Punkte, auf Masters-1000-Ebene für die Verlierer von Endspielen 650 statt 600 Zähler. Auf 500er-Niveau wie in Wien wird es für die Finalisten 330 statt 300 Zähler geben, auf 250er-Ebene wie in Kitzbühel 165 statt bisher 150.