650.000-€-Pfusch-Bau in Pichling „abgesoffen“

Im Sommer als neuer Top-Wasserrettungs-Stützpunkt gefeiert, steht das Gebäude - in nachhaltiger Holzbauweise am Pichlinger See errichtet -, dass sich die Linz AG satte 650.000 Euro kosten ließ, seit 26. Dezember unter Wasser. Und gibt nicht nur deshalb ein mehr als trauriges Bild ab.