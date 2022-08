Stützpunkt der Wasserrettung in desolatem Zustand

Schon von außen versprüht der Stützpunkt der Wasserrettung am Pichlinger See den Charme der 70er. Und innen wird dann sichtbar, dass der Bau nie saniert worden ist und der Zahn der Zeit – das Gebäude wurde 1973 errichtet – schon ordentlich nagt. So ist etwa der Estrich gebrochen, der Boden dementsprechend uneben, die Dichtungen der Fenster haben sich aufgelöst, und in den Sanitärräumen wuchert der Schimmel. In der klein dimensionierten Garage herrscht eklatante Platznot, es wird gestapelt, wo nur geht. Das Boot passt gerade noch irgendwie rein. Und auch sonst wird deutlich: Die Anforderungen haben sich verändert, der Stützpunkt ist nicht mehr auf dem Stand der Technik.