Ameisen-Art heilt Verwundete mit Antibiotika

Verletzte Tiere verändern Körpergeruch

Außerdem zeigten die Forscher in der Studie, dass sich bei verletzten Ameisen das Profil der Kohlenwasserstoffe in der äußeren Schutzschicht der Insekten verändert. Um zu signalisieren, dass sie Hilfe brauchen, sind verletzte Ameisen also in der Lage, ihren Körpergeruch zu verändern, wie die Forschenden erklärten.