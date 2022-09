Auf einen Menschen kommen 2,5 Millionen Ameisen!

Zählungen an 1300 Standorten weltweit

Diese umfassen Zählungen aus rund 1300 unterschiedlichen Standorten von allen Kontinenten der Welt würden die wichtigsten Lebensräume, in denen an der Oberfläche lebende Ameisen vorkommen, abdecken, so die Forscher. Sie präsentieren ihre Ergebnisse in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS).