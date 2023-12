Stadt begräbt endlich den „Event-Killer“

Förderung für Kremser Unternehmer

Gewerbliche Events müssen künftig wohl „nur mehr“ 13 statt 15 Prozent abdrücken. Für Unternehmer, die auch in Krems ansässig sind, hat ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner zusätzlich noch einen 150.000 Euro schweren Wirtschaftsförderungstopf initiiert. Aus diesem können 50 Prozent der Lustbarkeitsabgabe in Form einer Förderung wieder retour zu den Unternehmern fließen. „Wer in Krems Arbeitsplätze sichert, Kommunalsteuer abführt und darüber hinaus die Stadt belebt, den will ich unterstützen“, so Kamleitner. Die Neuregelung soll bereits ab 1. Jänner 2024 gelten.