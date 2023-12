Alkolenker hielt über Weihnachten Polizei auf Trab

Mit einem in Sachen Alkohol besonders uneinsichtigen Pkw-Lenker hat es die Polizei an den Weihnachtsfeiertagen in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) zu tun gehabt: Den Beamten ging sowohl am 24. Dezember als auch am Christtag ein 36-jähriger Ungar ins Netz, der beide Male über drei Promille Alkohol im Blut hatte.