Wurz: „Mit halber Gehirnzelle und wenig Talent...“

Charlie soll sich mit Toptalenten im gleichen Alter messen

Der 18-jährige Charlie Wurz kommt 2024 jedenfalls endgültig im Vorhof der Motorsport-Königsklasse an, wird er doch mit dem Schweizer Team Jenzer die Formel-3-Meisterschaft der FIA bestreiten. Der 16-jährige Oscar soll noch bis März in der saudi-arabischen Formel 4 fahren und dann in Europa Fuß fassen, verriet Alexander Wurz. Die Formel 3 trägt zehn Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1 aus - so auch Ende Juni am Red Bull Ring in Spielberg.