Ministrant erschossen: Trauer und Angst in Wien

Tiefe Trauer begleitete heuer auch das Weihnachtsfest bei der Tschechischen Volksgruppe in Österreich. Der verheerende Prager Amoklauf am 21. Dezember mit 14 Toten im Umfeld der Karls-Universität zieht nämlich seine Kreise bis Wien und Umgebung. Der bei der Attacke getötete Dolmetsch-Student Adam Jurák (34) galt als veritable Stütze der Pfarre Unterheiligenstadt in Wien-Döbling.