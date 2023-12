Intensivpatientin besuchte mit Pflegern Maturaball

Künstliche Beatmung, Geburtstag und Maturaball - ein intensiver Herbst

Am 10. Oktober war Johanna O. mit einer schweren Lungenentzündung ins Klinikum eingeliefert worden. Die junge Frau musste intensivmedizinisch betreut und künstlich beatmet werden. Nach mehreren Wochen zeigten sich erste Behandlungserfolge. Am 2. November feierte Johanna ihren 21. Geburtstag auf der Intensivstation. Ihr größter Wunsch: „Ich will meinen Maturaball besuchen, der am 18. November stattfindet.“