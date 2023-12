Gudenus bekommt auf Instagram eine drüber

Tatjana Gudenus war im Jahr 1992 aus Serbien geflüchtet. 2007 kam sie nach Wien, wo sie zu der Zeit des Deutschen noch überhaupt nicht mächtig war. Auch sie unterhält sich in ihren eigenen vier Wänden auf BKS (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch) mit den Kindern. „Andere Sprachen sind eine Bereicherung und kein Problem. Vor allem bringt die Hetze in dem und in allen anderen Fällen ganz und gar nichts, so relax you all“, meint sie dazu.