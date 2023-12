Chinas Behörden warnen vor Weihnachtstraditionen

In der südwestlichen Provinz Yunnan forderte eine Immobilienverwaltungsgesellschaft die Mieterinnen und Mieter von Einkaufszentren auf, keine Weihnachtskarten und -geschenke zu verkaufen. Auch auf weihnachtliche Dekorationen soll verzichtet werden. Bisher werden beispielsweise in Einkaufszentren chinesischer Großstädte wie Shanghai und Chongqing große, mit Lichtern, Lametta und Geschenkkartons geschmückte Christbäume aufgestellt. Daran stoßen sich auch Schulen, in denen Eltern und Schüler sowie Schülerinnen aufriefen, ausländischen Traditionen nicht unreflektiert zu folgen.