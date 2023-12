Vasseur bricht Versprechen, Sainz wird ungeduldig

„Meine Absichten sind bekannt“

Am liebsten wäre Sainz, bei der Scuderia zu bleiben, dafür hätte er jedoch gerne eine Entscheidung vorliegen. „Natürlich will ich den Vertrag verlängern, und ich will das am liebsten für die nächsten Jahre tun, nicht nur für ein, zwei Jahre. Meine Absichten sind bekannt.“