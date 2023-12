Jugendwohngruppe feiert das Fest gleich zweimal

„Weihnachten bedeutet für mich, dass alle zusammenkommen, wir gemeinsam essen und uns beschenken.“ Das Heilige Fest ist für Angelina (18) eine besondere Zeit. Sie lebt in der pädagogischen Wohngemeinschaft des Jugendhilfswerks Pro Juventute in der Elisabethvorstadt. Gemeinsame Traditionen wie Wichteln oder Kekserlbacken sollen den acht Jugendlichen Sicherheit geben. Sie kommen oft aus schwierigen Verhältnissen, können oder wollen nicht bei ihren Familien wohnen. In der WG finden sie Ruhe und ein Zuhause. Die Betreuer helfen ihnen, ihren Alltag zu meistern.