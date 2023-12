Droht dem Fußball-Unterhaus nun die Legionärsflut?

Was war passiert? St. Pölten war im Juni dieses Jahres bestraft worden, da das zweite Team in der NÖ-Landesliga drei statt der in NÖ wie auch in OÖ erlaubten zwei Nicht-Verbandsspieler (Legionäre) eingesetzt hatte. Als Verbandsspieler zählen jene Kicker, die seit mindestens fünf Jahren durchgehend bei einem österreichischen Verein gemeldet sind, und auch Nachwuchsspieler.