Psychiatrische Betreuung für Kinder zu Hause kommt

Bei Erfolg wird erweitert

Laufe das Hometreatment gut an, soll es in den kommenden Jahren auch auf andere Regionen in der Steiermark ausgeweitet werden. Entsprechend höhere Kosten werden dadurch entstehen, aber bis zu 24 Kinder könnten mittelfristig im Vollausbau zeitgleich in einer Intensivphase betreut werden.