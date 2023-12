Warum viele junge Grazer unter Depressionen leiden

Wie geht es Grazer Familien und vor welchen Herausforderungen stehen sie? Die zweite große Familienstudie, durchgeführt von der Uni Graz in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, gibt anhand von fast 3000 Befragungen Einblicke in das Befinden von Eltern, Kindern und Jugendlichen.



Verbesserung zu 2021

Die erste Studie im Jahr 2021 stand, eigentlich unverhofft, ganz im Zeichen der Corona-Pandemie - und auch wenn sich seit damals einiges verbessert hat, fördern die Forscher doch immer noch bedenkliche Ergebnisse zutage. „Wir leben immer noch in einer sehr krisenbehafteten Welt. Covid hallt nach, dann haben wir Kriege und die Teuerung - das macht was mit Familien“, sagt Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP).