„Die Hütte ist bei uns immer gesteckt voll“

Im A-Danceclub in der Millennium City gibt es am 24. Dezember sogar eine eigene Single-Party. „Zu Weihnachten ist bei uns viel los. Die Hütte ist immer gesteckt voll“, sagt Geschäftsführer Michael Englert. Das gemeinsame Feiern an der Bar oder auf der Tanzfläche steht im Vordergrund. Für Alleingebliebene sei der Abend die ideale Gelegenheit, Leute kennenzulernen, so Englert. Am Christtag geht die Sause dann munter weiter. Bei der großen Verlosung gibt es für die Besucher Weihnachtsgeschenke zu gewinnen.