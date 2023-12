Messi und Kumpel Suarez haben sich wieder

Das freut neben großen Teilen der Fußballwelt vermutlich vor allem einen Mann: David Beckham. Er macht das Märchen erst möglich. Der Klub-Eigentümer von Inter Miami holte Stürmer Suarez zu seinem Verein. Und vollendete so die Reunion eines Duos, das in den 10er-Jahren in ganz Europa Furcht und Schrecken verbreitete. Messi und Suarez geigten von 2014 bis 2020 für den großen FC Barcelona, staubten gemeinsam vier spanische Meisterschaften, ebenso viele Cup-Trophäen und einmal sogar die Champions League und die Klub-WM ab. Die beiden Offensiv-Granaten mutierten in dieser Zeit zu wahren Freunden fürs Leben. Und vereinen jetzt also auch auf dem Platz wieder die Kräfte. Suarez und Messi stürmen ab 2024 für Inter Miami in der US-amerikanischen Liga. Suarez soll Transfer-Experte Romano zufolge einen Einjahresvertrag unterschrieben haben.