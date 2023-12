„Weihnachtsgeschäft läuft sehr schwach“

Jeder zweite Händler macht Verluste

Auch der Trend zum Onlinegeschäft hält an. Will: „Heuer hat sich der online-Zuwachs zwar ein Stück weit abgeschwächt, aber rund 13 Prozent des gesamten Handelsgeschäfts wird online abgewickelt.“ Insgesamt sei im gesamten Handel heuer ein Umsatzrückgang von 200 Millionen Euro zu erwarten. Und weil die Kosten für Mieten und Energie nach oben explodiert sind, kämen viele Händler in Insolvenzgefahr. Rainer Will unterstreicht: „Heuer macht jeder zweite Händler Verluste, vor allem im non-food-Bereich ist der Verlustanteil enorm. Es gibt einerseits drastische Kostensteigerungen, parallel dazu aber auch teils starken Umsatzrückgang.“ Über 1000 Händler seien heuer bereits in Insolvenz gegangen, es ist dadurch zu 6400 Schließungen gekommen. Will: „2024 befürchten wir weitere Insolvenzen.“