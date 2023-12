Weihnachtswochenende: Das Wetter am Christtag

So wird das Wetter am Stephanitag

Mild geht‘s morgen weiter: Am Stephanitag, 26. Dezember, kann sich in den Tälern und Becken Unterkärntens regional Nebel oder Hochnebel bilden, der sich nur langsam auflöst. Außerhalb der Nebelzonen und auf den Bergen dürfen wir uns über Sonne und milde Temperaturen freuen.