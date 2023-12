Zurück zu den 80ern: Lust auf 68.801 Schilling?

Von Euro zu Schilling

Die Spielregeln bleiben dieselben: Vier Herausforderer spielen in jeder Sendung (wochentags ab 19.35 Uhr) um 5000 Euro - was in den Achtzigerjahren 68.801,50 Schilling gewesen wären. Auch in dieser Themen-Woche ist es möglich, von zu Hause aus über die „Quizmaster“-App nach dem wöchentlichen Jackpot zu jagen. Anders als üblich sind aber Blazer mit Schulterpolstern, neonfarbene Leggins oder gar ein Vokuhila-Haarschnitt unbedingt erwünscht!