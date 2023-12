Ex-Pilot packt aus und kritisiert Haas scharf!

„Kein stichhaltiges Argument“

Während Teamkollege Romain Grosjean die Saison mit 29 Zählern am Konto beenden konnte, blieb Gutierrez ohne Punkte und musste daraufhin nach nur einem Jahr seine Koffer wieder packen. Vor allem von Teamchef Günther Steiner sei der mittlerweile 32-Jährige „ziemlich enttäuscht“ gewesen. „Ich fragte ihn: ‚Warum habt ihr mich nicht als Fahrer behalten?‘ Und seine Antwort lautete: ‚Weil du keine Punkte gemacht hast.‘ Das ist kein stichhaltiges Argument, wenn ich so oft (fünfmal, Anm.) Elfter und sehr nah an den Punkten war.“