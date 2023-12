Nimmt Andy Heraf nun auch Spieler mit zur Austria?

Jedoch stellt sich die Frage, ob sich Austria Lustenau Ablösesummen überhaupt leisten will - oder kann. Da muss man sich bei einem Spieler schon sehr sicher sein. Gerade in der aktuellen Situation, wo man viele richtige Entscheidungen treffen muss, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Und, wie von den Austria-Verantwortlichen immer wieder betont wurde, kaum finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die nächsten Neuzugänge, die im Frühjahr den Unterschied bei den Grün-Weißen machen müssen, mit Extrakosten aus Liga zwei zu holen, erscheint jedenfalls risikobehaftet.