Tirol lässt die Welt im Lichterglanz erstrahlen

Es werde Licht - und es wurde Licht. Dieses bekannte Bibelzitat findet vor allem in der dunklen Jahreszeit immer wieder Gebrauch - denn je kürzer die Tage, desto größer die Sehnsucht nach Licht. Das Innsbrucker Unternehmen MK Illumination setzt genau bei dieser Sehnsucht an und bringt die Städte zum Strahlen, bei uns in Tirol ist es bekanntermaßen etwa der Lichterpark Lumagica im Innsbrucker Hofgarten, der übrigens auch ein erhellender Rahmen der „Krone“-Schlagzeilenbuch-Präsentation war.