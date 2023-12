Vor dem Baum sind zu Weihnachten alle gleich

Alle freuen sich am Christbaum

Ihre Fischsuppe für 100 Personen zu kochen, lässt sie sich auch heuer nicht nehmen. „Das riecht man in der ganzen Gegend, fürchte ich“, lacht sie. Abgesehen davon packen jedoch alle gemeinsam an, vor allem beim Aufputzen des Christbaums. Ob alt oder jung, Österreicher oder nicht, mit Glänzen in den Augen stürzen sich die Bewohner auf Christbaumkugeln, Lametta und Lichterketten.