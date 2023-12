Signa: Beirat der Holding wird komplett aufgelöst

Unklarheit in Korneuburg wegen Werftgelände

Bei der Stadt Korneuburg (NÖ) herrscht zudem Unklarheit, ob Signa als Partner für die Pläne um das Alte Werftgelände erhalten bleibt. Es gebe keine Informationen vom Immobilienkonzern, berichtete der ORF Niederösterreich am Donnerstag. Die Stadt wolle jedoch unbedingt am Projekt festhalten „und zur Not mit einem anderen Partner bauen“.