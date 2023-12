Mike Tindalls frecher Spitzname für Prinz William

„One-Pint-Willy“

Mike, der auch schon beim britischen Dschungelcamp mitgemacht hat, platzte sogleich lachend damit heraus, wie er den britischen Thronfolger Prinz William insgeheim nennt: „Der Prinz of Wales ist bei mir der ,One Pint Willy‘, weil er tatsächlich nicht der begnadetste Trinker ist.“ Eine Pint ist die Maßeinheit für ein Bier in Großbritannien und entspricht in etwa 0,6 Litern.