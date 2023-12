Straftat ging viral: 5 Jahre Haft für Trafikräuber

Ein höflicher, scheinbar geläuterter Mann saß vor dem Schöffengericht in Eisenstadt. „Alles unverzeihbar! Die Taten waren unglaublich arg. Was ich aber den Opfern angetan habe, ist noch viel ärger“, so der 35-Jährige, der als Bauarbeiter monatlich 2800 Euro verdient und trotzdem 35.000 Euro Schulden angehäuft hatte. Ein Auto auf Kredit, Alimente, Spielsucht, Wettschulden und Puff-Besuche hätten dazu beigetragen. „Dort kam ich in Kontakt mit Kokain. Plus der Alkohol, weil ich vor der Realität flüchten wollte - ich war dann ein richtiges Monster.“