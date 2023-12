Aktivistin: „Habe immer Angst vor Autofahrern“

Die Gewalt von Autolenkern gegen Aktivisten war heuer ein zentrales Thema. Nicht selten kam es vor, dass Lenker Klimakleber selbst von der Straße zerrten. In Berlin ging es sogar noch weiter. Ein Autofahrer überrollte den Fuß eines Klimaaktivisten. Bekommt man es hier nicht mit der Angst zu tun, fragt krone.tv Afra Porsche: „Immer. Ich habe immer Angst.“ Aber man müsse die Situation einordnen in das, was gerade passiert.