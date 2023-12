Schafft es Ex-Rektor zurück auf Chefposten?

Wegen Haslauer: Hitz zog zurück

Ein Blick zurück: Das Prozedere zog sich in die Länge, weil der Uni-Senat dem Uni-Rat nur zwei statt der üblichen drei Namen für die Rektorswahl vorschlug. Lehnert war damit aus dem Rennen. Dagegen legten mehrere Senatsmitglieder Beschwerde beim Wissenschaftsministerium ein. Erst nach langem Hin und Her war klar: Der Zweier-Vorschlag ist gültig. Doch am Montag sagte mit Martin Hitz ein Bewerber ab – nach harscher Kritik am Landeshauptmann.