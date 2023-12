Anschlag auf Heim ++ Versuchte Kindesentführung

Wegen eines Bombenanschlags auf ein Caritasheim in Graz vor 13 Jahren müssen sich seit Dienstag drei Angeklagte vor dem Schwurgericht in Leoben verantworten. Außerdem: Ein Unbekannter hat versucht, ein Volksschulkind in Puch in Hallein (Salzburg) zu entführen. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.