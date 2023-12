Der „rote Leitwolf“ feiert ein Kurzzeit-Comeback

Michael Liendl feiert Comeback im GAK-Dress! Ein Satz, der die Fans im roten Lager vibrieren lässt, der allerdings nur kurzzeitig Relevanz hat: Nach einem Weihnachtsbesuch bei seinen Eltern in Vorarlberg schwingt sich der 38-jährige „Alpen-Maradona“ an der Seite von Zlatko Junuzovic am 27. Dezember beim Legendenturnier aufs Parkett, um die Sturm-Dominanz zu brechen. Im Vorfeld hat er mit der „Krone“ über das Treffen mit alten Freunden, seinen Einstieg ins Trainergeschäft, den roten Aufstieg, Gefahren für Salzburg und der Aussichten Österreichs bei der EM geplaudert.