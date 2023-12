Netanyahus Starrsinnigkeit: „Wie ein Bulle“

„Europa zählt in Israel nichts“

Die USA sind Israels treuester Verbündeter. „Alle anderen Proteste und Resolutionen sind völlig irrelevant, das waren sie schon immer. Man darf sich über Europa keine Wunschvorstellungen machen. Die EU und Europa zählen in Israel nichts.“ Laut Seinitz werde es am Ende wohl eine gesichtswahrende Lösung für alle geben. „Aber es wird niemals ein richtiges Diktat der US-Regierung an Israel geben.“