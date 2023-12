Aufregung um muslimischen Friedhof in Unterkärnten

„Die Bewohner wundern sich, weil ein Bereich beim Friedhof umgegraben und mit einer Hecke umzäunt worden ist“, sagt Landtagsabgeordneter Harald Trettenbrein. Dieses Areal sei für die muslimische Glaubensgemeinschaft reserviert. Etwa 1000 Menschen bekennen sich in Wolfsberg zur islamischen Religionslehre. Stadträtin Isabella Theuermann: „Das liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in jener der Stadtwerke.“