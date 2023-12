Sadist zündet Maus mit Deospray und Feuerzeug an

Tierquälerei auf besonders qualvolle Weise

„Was haben Sie dann mit der Maus gemacht?“, will die Richterin wissen. Über die Tat an sich möchte der Angeklagte nicht sprechen: „Sie zumindest bestattet“, flüstert er in seine Hände hinein. Dass sein Mandant wegen der Tierquälerei auf besonders qualvolle Weise verurteilt wird, stellt auch sein Verteidiger nicht infrage: „Da sind wir uns alle einig, dass das keine sozial adäquate Schädlingsbekämpfung ist - eine Maus zu flambieren.“