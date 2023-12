Tasche auf Herdplatte: Katze löste Schmorbrand aus

In einer Wohnung in Klagenfurt kam es Samstagabend zu einem Schmorbrand. Auslöser dafür war vermutlich eine Katze, die durch Herumspringen am Herd die „Touchfunktion“ einer der Herdplatten eingeschaltet hatte. Am Herd stand eine Tasche, die die Wohnungsmieterin, eine 22-jährige Frau, dort stehen gelassen hatte, als sie die Wohnung verließ.