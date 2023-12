Silvesterpfad: Wiens Innenstadt wird zum Ballsaal

Neujahrskonzert live am Stephansplatz und am Riesenradplatz

Wer nach dem langen Feiern auch den ersten Tag des Jahres musikalisch begehen möchten, wird sich auf diese hochkarätige Programmhighlight freuen: Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird am 1. Jänner live auf den Stephansplatz und den Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater übertragen.