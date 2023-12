Asylzahlen sind hierzulande weiter im Sinkflug

Insgesamt wurden heuer in den ersten elf Monaten 56.178 Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um 47 Prozent. Auffällig ist eine noch immer hohe Anzahl an Personen, die sich „dem Verfahren entzogen“ haben - also im Regelfall Flüchtlinge, die eigentlich bei ihrem Aufgriff andere Zielländer hatten und später in diese weiterreisten. Bis November waren das gut 28.700 Personen, was mehr als die Hälfte der Anträge ausmacht.