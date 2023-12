Kindergelände fürs Skifahren in Vorhegg gesichert

Der geplante Saisonstart am 21. Dezember 2023 wird aufgrund der Wetterlage daher nur für das Kindergelände mit dem Seil- und dem Tellerlift möglich sein. Und die kleinen Pistenflitzer können am 24. Dezember einen freien Skitag genießen. Auch das gemütliche „Budile“ mit Andreas Müllmann ist für die Gäste geöffnet. Und die fleißigen „Schneeerzeuger“ sind weiterhin dran, dass der Sessellift und die sieben Pistenkilometer so schnell wie möglich in Betrieb gehen können.