Große Skandale im Kino ++ Nostalgisches Comeback

Diese Woche gehts um einen der größten Skandale der Musikbranche - rund um das Duo Milli Vanilli - der im neuen Kinofilm „Girl You Know Its True“ verfilmt wurde. Außerdem wird die Doku „Kanye West - Ikone und Skandal“ beleuchtet und für alle Kinder der späten 90er Jahre ist ein besonderes Highlight im Fokus: der neue „Chicken Run“-Film.