450 Kilo Feuerwerkskörper illegal in Wien gelagert

Einsatzkräfte haben in einer Betriebsstätte im Wiener Bezirk Währing mehr als 450 Kilogramm Feuerwerkskörper entdeckt. „Nach Feststellung der Menge wurden die gefährlichen pyrotechnischen Artikel mithilfe der Berufsfeuerwehr Wien und des Einsatzteams Stadt Wien in ein dafür vorgesehenes Lager gebracht“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe für Sofortmaßnahmen in Wien.