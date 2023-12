18 Kilo sind runter: So hat Oprah es geschafft

Oprah Winfrey hat bei der Premiere des neuen Musical-Films „Die Farbe Lila“ in einem hautengen Kleid ihre erschlankte Figur präsentiert. Sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben zufrieden mit ihrem Körper. In einem Interview gestand sie, dass sie es endlich, mit fast 70, mithilfe eines Medikaments geschafft habe, ihre Gewichtsschwankungen in den Griff zu bekommen.