Neuer Chinese im Shopping-Tempel kocht nicht

Autohaus im Einkaufszentrum

Und nun gibt es nach dem Pioneer Store in der SCS in Vösendorf, den man im Vorjahr eröffnete, auch einen in der PlusCity Pasching – initiiert vom Autohaus Pichler in Asten. Wie Daniel Jäger, Head of CX, Sales and Network Development bereits im Sommer im Gespräch mit der „Krone“ betonte, wolle man die innovativen Fahrzeuge eben dorthin bringen, wo sich die Menschen gerne aufhalten und ihnen damit ein niederschwelliges Erleben der Marke BYD und der E-Mobilität ermöglichen.