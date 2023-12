Ein Meter Christbaum kostet bis zu 28 Euro

Grundsätzlich kostet ein Meter Baum zwischen 11 und 28 Euro. Ist die Nordmanntanne 1,70 Meter hoch, liegt der Preis also zwischen rund 25 und etwa 48 Euro. Den günstigsten Ein-Meter-Baum gibt es bei Thalinger in Linz um 11 Euro, bei 1,70 Metern Höhe ist Obi in Linz, Leonding oder Wels mit 24,99 Euro am billigsten - hier sind die Bäume jedoch aus dem Ausland. Wer einen Baum aus dem Inland bevorzugt, bekommt den günstigsten Baum mit 1,70 Metern Höhe beim Bauhaus in Linz, Pasching, Steyr oder Wels um 27,95 Euro.